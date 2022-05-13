За сутки ВСУ уничтожили 7 воздушных целей оккупантов

ВСУ "минусуют" технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
В течение суток 12 мая противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразила семь воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Подробности
За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили:
- 5 БпЛА (Орлан-10);
- 1 вертолет;
- 1 крылатую ракету.
"Авиация Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям", — говорится в сообщении.
Общие потери кафиров
Российские оккупанты терпят огромные потери в Украине. ВСУ подсчитали и оказалось, что ликвидировано 26 650 солдат РФ. Кроме того, уничтожены 1195 танков.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:
- Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано
- Танков ‒ 1195 (+8) единиц
- Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц
- Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы
- РСЗО – 191 (+6) единица
- Средств ПВО – 87 (+0) единицы
- Самолетов – 199 (+0) единиц
- Вертолетов – 161 (+1) единица
- Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц
- Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)
- Специальной техники – 41 (+0)
- Крылатых ракет – 94 (+0)
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.