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За сутки ВСУ уничтожили 7 воздушных целей оккупантов

Владимир Козырь
13 мая, 00:24
Враг ежедневно терпит потери на украинской земле

ВСУ "минусуют" технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение суток 12 мая противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразила семь воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Подробности

За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили:

  • 5 БпЛА (Орлан-10);
  • 1 вертолет;
  • 1 крылатую ракету.

"Авиация Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям", — говорится в сообщении.

Общие потери кафиров

Российские оккупанты терпят огромные потери в Украине. ВСУ подсчитали и оказалось, что ликвидировано 26 650 солдат РФ. Кроме того, уничтожены 1195 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

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  • Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано
  • Танков ‒ 1195 (+8) единиц
  • Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц
  • Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы
  • РСЗО – 191 (+6) единица
  • Средств ПВО – 87 (+0) единицы
  • Самолетов – 199 (+0) единиц
  • Вертолетов – 161 (+1) единица
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц
  • Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)
  • Специальной техники – 41 (+0)
  • Крылатых ракет – 94 (+0)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.

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