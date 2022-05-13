За сутки ВСУ уничтожили 7 воздушных целей оккупантов

ВСУ "минусуют" технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение суток 12 мая противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразила семь воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили:

5 БпЛА (Орлан-10);

1 вертолет;

1 крылатую ракету.

"Авиация Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям", — говорится в сообщении.

Общие потери кафиров

Российские оккупанты терпят огромные потери в Украине. ВСУ подсчитали и оказалось, что ликвидировано 26 650 солдат РФ. Кроме того, уничтожены 1195 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

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Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано

Танков ‒ 1195 (+8) единиц

Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц

Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы

РСЗО – 191 (+6) единица

Средств ПВО – 87 (+0) единицы

Самолетов – 199 (+0) единиц

Вертолетов – 161 (+1) единица

Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц

Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)

Специальной техники – 41 (+0)

Крылатых ракет – 94 (+0)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.

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