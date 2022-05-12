Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ВСУ подбили один из самых современных российских кораблей

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 21:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спикер ОВА рассказал о ситуации в Одесской области
Братчук рассказал о поврежденном корабле оккупантов
Братчук рассказал о поврежденном корабле оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают разбивать вражеские позиции на острове Змеиный. Также они сумели повредить один из новейших российских кораблей. Об этом рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

"День в Одессе и Одесской области проходит под сигналы воздушной тревоги. Но благодарим наши силы ПВО за то, что оберегают наше небо. Поселок Белый Измаильского района, более известный как остров Змеиный — Змеебаевка, как мы сегодня можем называть этот клочок нашей земли. Его рашисты пытаются превратить в некий плацдарм, чтобы еще больше угрожать Одессе и нашей области. Но наши ВСУ били и продолжают бить там врага. По последним данным, в западной части Крымского полуострова противник наращивает силы противовоздушной обороны. Это тоже один комплекс задач по острову Змеиный и временно оккупированной территории Крыма. Остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов", — сказал он.

Военные подбили судно противника, которые сейчас пытается дотянуть до Крыма.

Реклама

"Нужно сказать, что благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" — одно из новейших в российском флоте. Говорят, что плетется к Севастополю. Эта информация требует уточнения. Но то, что ему дали "Змеебаевку" в районе Змеиного, — это правда. Надеюсь, это не последние достижения", — сказал Братчук.

Также он подчеркнул, что остается опасность минирования на морском побережье. Братчук призвал не ходить по пляжам — это опасно. Враг не оставляет планов по высадке десанта.

"Враг забрасывает нас фейками — то про воду, то про Одесские катакомбы, то про "Стальканат", то про "Краян". С креативом у них что-то плоховато. Мы знаем, что фейки не пройдут", — добавил Братчук.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 12 мая
1
Личный состав 26650
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 161
Вертолеты
4
Танки 1195
Танки
5
ББМ 2873
ББМ
6
Артиллерия 534
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 191
РСЗО
9
БПЛА 398
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2019
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Захватил вражеский танк… Алексей Сенюк – главный сержант роты 1-й отдельной танковой бригады. С первых дней войны был среди защитников города-героя Чернигова. Смело принимал бой за боем. В одном из столкновений ему удалось уничтожить два вражеских БМП и захватить танк Т-72. Погиб в результате коварного авиаудара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алмаз – бельгийская овчарка-сапер кинологической службы ВСУ в Киевской области. Молодой пес недавно начал карьеру разыскника мин, но уже доказал свой талант и эффективность. За два месяца войны Алмаз нашел сотни взрывоопасных устройств, которые враг оставил после себя.
История и видео
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28684.38

Binance Coin (BNB)

272.16

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

64.69

Theta (THETA)

1.26

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,85 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.85

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять