Минулої доби окупанти втратили шість безпілотників, літак і декілька вертольотів

Окупанти зазнають втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Минулої доби російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України. ЗСУ завдають удари по техніці ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Авіацією Повітряних Сил здійснено вильоти десятків літаків із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки окупантів.

Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України вчора було знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється).

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ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.

Загалом 21 березня протиповітряною обороною держави знищено:

1 літак;

2 вертольоти;

6 БпЛА ОТР;

крилаті ракети.

ЗСУ підбили танк окупантів "Владімір"

У Запорізькій області Збройні Сили України підбили танк російських окупантів "Владімір".

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"Вові" добряче наваляли й він трохи повісив "носа". Б’ємо ворога!", — повідомили у ЗСУ.

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