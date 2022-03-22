За прошедшие сутки оккупанты потеряли шесть беспилотников, самолет и несколько вертолетов

Оккупанты несут потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

За прошедшие сутки российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины. ВСУ наносят удары по технике врага.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.

Авиацией Воздушных Сил осуществлены вылеты десятков самолетов с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники оккупантов.

Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины вчера были уничтожены четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется).

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ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета кафиров и двух беспилотников. В целом 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:

1 самолет;

2 вертолета;

6 БпЛА ОТР;

крылатые ракеты.

ВСУ подбили танк оккупантов "Владимир"

В Запорожской области Вооруженные Силы Украины подбили танк российских оккупантов "Владимир".

"Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага!", — сообщили в ВСУ.

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