Взято під варту одесита, який закликав підтримати окупантів – прокуратура

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В Одесі було взято під варту чоловіка, якого запідозрили в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомила в Facebook Одеська обласна прокуратура.

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Що сталося

Слідство з’ясувало, що чоловік з початку цього року по 24 березня розповсюджував у Facebook матеріали із закликами до здачі територій України та переходу на бік російських окупантів.

"Своїми публікаціями агітатор – порушуючи Конституцію України – закликав до зміни меж території та державного кордону України. Під час обшуку в підозрюваного виявлено та вилучено речі й документи, що свідчать про підтримку дій країни-агресора", – вказали в прокуратурі.

Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

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Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Харкові чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання "ЛДНР" у регіоні. Під час затримання у чоловіка вилучили так звані "блокнот розвідника" та "блокнот старшого радіотелефоніста", які використовує армія окупантів.

Крім цього, у Дніпрі СБУ затримала колаборанта, який "мітив" на керівну посаду потенційної адміністрації окупантів.

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