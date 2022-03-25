Диверсанти вербували найманців із Близького Сходу для війни в Україні – СБУ

Служба викрила особу, яка займалась підбором для армії окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України з початку війни ліквідувала понад 20 диверсійно-розвідувальних груп, а понад 350 їх учасників затримані.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Які результати

У Службі повідомили, що також масово проводиться викриття агентів ворожих спецслужб. Крім цього, було нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків із Близького Сходу.

"Серед іншого, викрито особу, яка займалась підбором та вербуванням найманців для армії загарбників", – заявили в СБУ.

Також Служба поділилася своїми результатами роботи:

у Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ. У СБУ зазначили, що для маскування підривної діяльності вороги намагались видавати себе за підрозділ української територіальної оборони;

викрито понад 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам та військовим злочинам на тимчасово окупованій території Луганської області;

затримано учасників агентурних мереж Росії, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів;

у Запоріжжі нейтралізовано спроби спецслужб окупантів здійснити так звану "федералізацію" регіону. У Службі повідомили, що окупанти намагалися реалізувати через входження своїх агентів до складу органів місцевого самоврядування.

"Також із початку повномасштабної агресії РФ ліквідовано основні транснаціональні канали вербування найманців для війни проти України", – вказали в СБУ.

Водночас було заблоковано 89 YouTube-каналів, які належали російським медіа та кремлівським пропагандистам, а також тисячі акаунтів у соцмережах, через які, за інформацією Служби, ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокацію і переміщення українських військ.

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Нагадаємо, СБУ оприлюднила узагальнений портрет пересічного російського загарбника. Він зазвичай має лише шкільну освіту, ходить в одних онучах три місяці поспіль, а обов'язковий елемент його "раціону харчування" – 1 літр горілки.

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