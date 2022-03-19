ЗСУ знищили заступника командувача Чорноморського флоту РФ

На одного окупанта стало менше/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники знищили чергового російського окупанта. Цього разу — капітана першого рангу Андрія Палія.

Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Деталі

"Наші забаранили цілого капітана першого рангу, заступника командувача з військово-патріотичної роботи Чорноморського флоту Андрія Палія", — повідомив Братчук.

Втрати окупантів

24 день героїчної оборони України, на яку карколомно напали війська військового злочинця Володимира Путіна 24 лютого, приніс чимало перемог українській армії.

"Сьогодні військовослужбовці Об'єднаних сил вкотре завдали втрат російським окупантам. Завдяки вмілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога", – йдеться в офіційному повідомленні.

Українські захисники знищили:

10 БМД;

2 МТ-ЛБ;

8 танків;

7 БМП-2;

1 БТР;

10 вантажних автомобілів;

Втрати живої сили противника становили понад 100 людей.

Ситуація

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