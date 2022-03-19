ЗСУ знищили заступника командувача Чорноморського флоту РФ

На одного окупанта стало менше/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські захисники знищили чергового російського окупанта. Цього разу — капітана першого рангу Андрія Палія.
Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Деталі
"Наші забаранили цілого капітана першого рангу, заступника командувача з військово-патріотичної роботи Чорноморського флоту Андрія Палія", — повідомив Братчук.
Втрати окупантів
24 день героїчної оборони України, на яку карколомно напали війська військового злочинця Володимира Путіна 24 лютого, приніс чимало перемог українській армії.
"Сьогодні військовослужбовці Об'єднаних сил вкотре завдали втрат російським окупантам. Завдяки вмілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога", – йдеться в офіційному повідомленні.
Українські захисники знищили:
- 10 БМД;
- 2 МТ-ЛБ;
- 8 танків;
- 7 БМП-2;
- 1 БТР;
- 10 вантажних автомобілів;
- Втрати живої сили противника становили понад 100 людей.
Ситуація
- В офіційному зведенні Міністерства оборони України станом на 18:00 19 березня повідомляється, що захисники України надійно утримують рубежі оборони та змушують ворога відмовитися від продовження наступу.
- Сьогодні в окупанта виявилося менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
- На Луганщині Збройні сили України могли похвалитися знищенням тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 95 літаків та 115 гелікоптерів противника.
- Експрем'єр-міністри Великої Британії Гордон Браун та Джон Мейджор хочуть, щоб було створено новий Міжнародний трибунал для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна в Україні.