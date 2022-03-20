ЗСУ знищили три ударні вертольоти окупантів

Армія окупантів суттєво знизила свою присутність в українському небі/Фото: колаж: "Сьогодні"
У суботу, 19 березня, російська армія істотно знизила свою присутність в українському небі. Протиповітряна оборона збила лише три російські ударні вертольоти.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Деталі
Як зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, для істотного збільшення кількості збитої авіації противника союзники повинні передати українській армії сучасні системи ППО і винищувачі.
"В цей час Повітряні Сили України успішно б'ють окупантів зброєю 80-х років випуску, тоді як російські війська застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, істотно перевершують наші, як в кількості, так і в бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів. Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст. Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи", — йдеться в повідомленні.
Ситуація вчора
- В офіційному зведенні Міністерства оборони України станом на 18:00 19 березня повідомляється, що захисники України надійно утримують рубежі оборони та змушують ворога відмовитися від продовження наступу.
- Сьогодні в окупанта виявилося менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
- На Луганщині Збройні сили України могли похвалитися знищенням тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 95 літаків та 115 гелікоптерів противника.
- Експрем'єр-міністри Великої Британії Гордон Браун та Джон Мейджор хочуть, щоб було створено новий Міжнародний трибунал для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна в Україні.