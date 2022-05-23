ЗСУ зняли кліп про "Байрактар" на фоні знищеної техніки окупантів (відео)

ЗСУ заспівали про "Байрактар"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військові Збройних Сил України створили кліп на пісню "Байрактар". Відео зняли на фоні знищеної техніки російських окупантів.

Відео опублікували на каналі Зразково-показового оркестру Збройних Сил України в YouTube.

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Деталі

Фольклорний гурт "Святовид" заслуженого академічного оркестру ЗСУ випустив кліп на пісню "Байрактар". Відео зняли на фоні знищеної російської техніки в ході війни.

Солістами виступили Сергій Пеньковець і Данило Клягін.

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ЗСУ нищать окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05:

особового складу – близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1285 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;

артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засоби ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

вертольотів – 170 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);

крилаті ракети – 107 (+3);

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;

спеціальна техніка – 43 (+0).

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