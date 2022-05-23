ЗСУ зняли кліп про "Байрактар" на фоні знищеної техніки окупантів (відео)

ЗСУ заспівали про "Байрактар"/Фото: колаж: "Сьогодні"
Військові Збройних Сил України створили кліп на пісню "Байрактар". Відео зняли на фоні знищеної техніки російських окупантів.
Відео опублікували на каналі Зразково-показового оркестру Збройних Сил України в YouTube.
Деталі
Фольклорний гурт "Святовид" заслуженого академічного оркестру ЗСУ випустив кліп на пісню "Байрактар". Відео зняли на фоні знищеної російської техніки в ході війни.
Солістами виступили Сергій Пеньковець і Данило Клягін.
ЗСУ нищать окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05:
- особового складу – близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1285 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;
- артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засоби ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 204 (+0) одиниці;
- вертольотів – 170 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);
- крилаті ракети – 107 (+3);
- кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;
- спеціальна техніка – 43 (+0).