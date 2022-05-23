ВСУ сняли клип о "Байрактаре" на фоне уничтоженной техники оккупантов (видео)

ВСУ спели про "Байрактар"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Военные Вооруженных Сил Украины создали клип на песню "Байрактар". Видео сняли на фоне уничтоженной техники русских оккупантов.

Видео опубликовали на канале Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины в YouTube.

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Фольклорная группа "Святовид" заслуженного академического оркестра ВСУ выпустила клип на песню "Байрактар". Видео было снято на фоне уничтоженной российской техники в ходе войны.

Солистами выступили Сергей Пеньковец и Даниил Клягин.

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ВСУ уничтожают оккупантов

Общие боевые потерипротивника с 24.02 по 22.05:

личного состава – около 29 050 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1285 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;

артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);

крылатые ракеты – 107 (+3);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;

специальная техника – 43 (+0).

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