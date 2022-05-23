ВСУ сняли клип о "Байрактаре" на фоне уничтоженной техники оккупантов (видео)

ВСУ спели про "Байрактар"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Военные Вооруженных Сил Украины создали клип на песню "Байрактар". Видео сняли на фоне уничтоженной техники русских оккупантов.
Видео опубликовали на канале Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины в YouTube.
Подробности
Фольклорная группа "Святовид" заслуженного академического оркестра ВСУ выпустила клип на песню "Байрактар". Видео было снято на фоне уничтоженной российской техники в ходе войны.
Солистами выступили Сергей Пеньковец и Даниил Клягин.
ВСУ уничтожают оккупантов
Общие боевые потерипротивника с 24.02 по 22.05:
- личного состава – около 29 050 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1285 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;
- артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средства ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 204 (+0) единицы;
- вертолетов – 170 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);
- крылатые ракеты – 107 (+3);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;
- специальная техника – 43 (+0).