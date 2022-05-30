ЗСУ збили рідкісний гелікоптер окупантів за $36 млн

ЗСУ збили рідкісний російський гелікоптер. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують завдавати ударів російським окупантам. Зокрема, збито рідкісний російський гелікоптер Мі-35МС вартістю близько $36 млн.

Про це повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

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Російський гелікоптер

За словами журналіста, такі гелікоптери призначаються для перевезень вищого військового командування.

Фото – t.me/Tsaplienko.

Фото – t.me/Tsaplienko.

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Гелікоптер є модифікованою версією бойового вертольота Мі-35М.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що в Сєвєродонецьку українські захисники розбили штурмову групу 7 бригади російських окупантів. Внаслідок цього десантники 81 бригади взяли в полон двох солдатів. Також деяких супротивників ліквідували.

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