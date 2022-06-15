ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю (фото)

ЗСУ збили російську ракету/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Цього разу снаряд не долетів до місця призначення та був ліквідований у Миколаївській області.
Про це повідомляє Telegram-каналу "Україна 24".
Деталі
Спочатку повідомлялося, що над Миколаївською областю пролетіли дві ракети російських окупантів. Згодом стало відомо, що сили Протиповітряної оборони збили одну з них.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1440 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25);
- артилерійських систем – 722 (+1);
- РСЗВ – 230 (+1);
- засобів ППО – 97 (+0);
- літаків – 213 (+0);
- гелікоптерів – 179 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);
- крилатих ракет – 129 (+4);
- кораблів/катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12);
- спеціальної техніки – 55 (+1).
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів. Крім того, ми писали, що українські захисники знищили штаб окупантів під Харковом.