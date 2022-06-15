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ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю (фото)

Володимир Козир
15 червня, 22:59
Вбивчий снаряд загарбників не долетів до місця призначення

ЗСУ збили російську ракету/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Цього разу снаряд не долетів до місця призначення та був ліквідований у Миколаївській області.

Про це повідомляє Telegram-каналу "Україна 24".

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Деталі

Спочатку повідомлялося, що над Миколаївською областю пролетіли дві ракети російських окупантів. Згодом стало відомо, що сили Протиповітряної оборони збили одну з них.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1440 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25);
  • артилерійських систем – 722 (+1);
  • РСЗВ – 230 (+1);
  • засобів ППО – 97 (+0);
  • літаків – 213 (+0);
  • гелікоптерів – 179 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);
  • крилатих ракет – 129 (+4);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12);
  • спеціальної техніки – 55 (+1).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів. Крім того, ми писали, що українські захисники знищили штаб окупантів під Харковом.