ВСУ сбили ракету оккупантов над Николаевской областью (фото)

ВСУ сбили российскую ракету/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами. На этот раз снаряд не долетел до места назначения и был ликвидирован в Николаевской области.

Об этом сообщает Telegram-канала "Украина 24".

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Первоначально сообщалось, что над Николаевской областью пролетели две ракеты российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили одну из них.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано;

танков ‒ 1440 (+6);

боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25);

артиллерийских систем – 722 (+1);

РСЗО – 230 (+1);

средства ПВО – 97 (+0);

самолетов – 213 (+0);

вертолетов – 179 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);

крылатых ракет – 129 (+4);

кораблей /катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12);

специальной техники – 55 (+1).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов. Кроме того, мы писали, что украинские защитники уничтожили штаб оккупантов под Харьковом.