ВСУ сбили ракету оккупантов над Николаевской областью (фото)

ВСУ сбили российскую ракету/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами. На этот раз снаряд не долетел до места назначения и был ликвидирован в Николаевской области.
Об этом сообщает Telegram-канала "Украина 24".
Подробности
Первоначально сообщалось, что над Николаевской областью пролетели две ракеты российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили одну из них.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано;
- танков ‒ 1440 (+6);
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25);
- артиллерийских систем – 722 (+1);
- РСЗО – 230 (+1);
- средства ПВО – 97 (+0);
- самолетов – 213 (+0);
- вертолетов – 179 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);
- крылатых ракет – 129 (+4);
- кораблей /катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12);
- специальной техники – 55 (+1).
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов. Кроме того, мы писали, что украинские защитники уничтожили штаб оккупантов под Харьковом.