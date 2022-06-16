ЗСУ розгромили окупантів на Херсонщині

Українські захисники вдарили по загарбниках/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Цього разу загарбникам дісталося в селі Вітрове Херсонської області.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Деталі
ЗСУ ліквідували:
- намети з особовим складом;
- склад б/п;
- 5 камазів;
- 4 гаубиці.
"І, бінго — один С-400. Уцілілих втікачів не відзначено. ЗСУ висловлюють свою думку про запланований референдум", — додав Арестович.
ЗСУ мінусували танки армії РФ
Військові ЗСУ з американського протитанкового ракетного комплексу знищили бронетехніку російських окупантів. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два сучасних російських танків Т-90 "Владимир" з ПТРК "Javelin".
"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників", — йдеться в повідомленні.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів. Крім того, ми писали, що українські захисники знищили штаб окупантів під Харковом.