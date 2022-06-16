ВСУ разгромили оккупантов в Херсонской области

Украинские защитники ударили по захватчикам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз захватчикам досталось в селе Ветрово Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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ВСУ ликвидировали:

палатки с личным составом;

склад б/п;

5 камазов;

4 гаубицы.

"И, бинго — один С-400. Уцелевших убегавших не отмечено. ВСУ высказывают свое мнение о запланированном референдуме", — добавил Арестович.

ВСУ минусовали танки армии РФ

Военные ВСУ из американского противотанкового ракетного комплекса уничтожили бронетехнику российских оккупантов. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin".

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"Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов. Кроме того, мы писали, что украинские защитники уничтожили штаб оккупантов под Харьковом.