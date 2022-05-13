ЗСУ розбили росіян під час спроби форсувати Сіверський Донець – розвідка Британії

Окупанти не можуть пробитися на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші військові зірвали плани російських окупантів із форсування річки Сіверський Донець на Донбасі. Про це в Twitter повідомляє Міноборони Великобританії, посилаючись на дані своєї розвідки

РФ намагається прорватися до Слов'янська та Краматорська, зусилля російська армія зосередила в районі Ізюма та Сєверодонецька. На цьому напрямі головним завданням було оточити українських військових у зоні ГО, щоб відрізати їх від підкріплення чи підтримки із заходу.

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Українські військові дали відсіч окупантам і запобігли спробі їхньої переправи через річку на Донбасі.

При форсуванні Сіверського Дінця на захід від Сєверодонецька російська армія втратила значні маневрені бронетанкові елементи принаймні однієї батальйонно-тактичної групи (одна БТГр – близько 600-1000 військових). Також РФ втратила понтонно-мостове обладнання.

За інформацією розвідки, переправа через річку за умов бойових дій – дуже ризикований маневр. Це говорить про те, що військове командування РФ намагається добитися прогресу на сході України.

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Російським окупантам так не вдалося досягти будь-яких значних успіхів на цьому напрямку, незважаючи на перекидання сюди військ, які на початку широкомасштабного вторгнення атакували Україну з півночі.

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