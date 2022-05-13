CNN опублікував знімок із супутника острова Зміїний: що на ньому видно (фото)

Розбомблені бази та ресторани на острові Зміїний були зафіксовані супутником

Опубліковані знімки із супутника найгарячішою точкою цієї війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія космічних технологій Maxar Technologies продемонструвала на новому супутниковому знімку ракетний удар біля острова Зміїний на півдні України. Про це пише видання CNN .

Два стовпи диму видно поруч із російським десантним кораблем класу "Серна" у Чорному морі, упізнаним Максаром.

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Судно, здається, робить крутий поворот, коли ракета потрапляє у воду.

Поряд з островом видно баржу з вантажопідйомним краном поруч з іншим затонулим судном, яке Максар також ідентифікував як десантний корабель типу "Серна".

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Як затонуло судно, поки що неясно, але в неділю представник Одеського обласного військового управління Сергій Братчук повідомив, що, крім двох патрульних катерів типу "Раптор", постраждав десантний катер.



Братчук також заявив, що українські військові знищили на острові російський гелікоптер. Південне оперативне командування Збройних сил України опублікувало відео, на якому ракетою було знищено вертоліт.

В останні тижні українці неодноразово та успішно знищували російські сили та техніку на острові.

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Також повідомлялося, що напередодні російське допоміжне судно "Всеволод Бобров" спалахнуло і його відбуксирували до Севастополя з району Зміїного острова. Поки що Росія не підтвердила втрату жодного зі згаданих кораблів.

Ситуація на острові Зміїний

Військовий експерт Олег Жданов вважає острів Зміїний ключем до відкриття другого фронту для Росії . Окупанти намагаються розмістити там системи ППО після того, як ЗСУ знищили крейсер "Москва". Проте для росіян острів може перетворитися на ще одну Чорнобаївку.

Безпілотник "Байрактар" 2 травня знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

Крім того, "Байрактар" знищив на захопленому окупантами острові Зміїний у Чорному морі. російський зенітно-ракетний комплекс ППО.