ЗСУ п'ять разів потужно вдарили по окупантах на півдні

ЗСУ продовжують нищити окупантів/Фото: Генштаб, колаж: "Сьогодні"

На півдні ЗСУ завдали п'ять ударів по скупченню техніки і живої сили російських окупантів. Українські захисники продовжують тримати оборону.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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У ОК "Південь" зазначили, що, зокрема, були атаковані позиції загарбників у Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати будуть відомі пізніше.

Загалом протягом минулої доби 27 червня українські військові на південному напрямку знищили 18 окупантів, танк Т-72, гаубицю "Акація" і польовий склад боєприпасів в Херсонській області.

Окупанти спробували взяти "реванш" і відвоювати втрачені позиції в ході контрнаступу ЗСУ.

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"Парними і одиничними вертолітними ударами ворог намагався відвоювати втрачене становище в районі Потьомкиного, Плотницького і Лупарєва в Херсонській області. Наші підрозділи не поступилися", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ рознесли острів Зміїний

Збройні сили України продовжують планомірно знищувати позиції окупаційних російських військ, які повірили, що вони зайняли зручні позиції на українському острові Зміїний. Вночі було завдано понад десять точних уражень по нашій острівній території. Про це повідомляють у телеграм-каналі ЗСУ.

Подробиць за результатами ударів поки що небагато.

"Ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт про те, що було уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", – написали представники ЗСУ.

Також наші захисники продемонстрували відео одного з ударів.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти будуть нарощувати тиск на ЗСУ на ключовому напрямку. Також ми писали, що потрібно ЗСУ для перемоги над армією Путіна.