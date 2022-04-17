ЗСУ відкинули окупантів на кілька кілометрів у районі Рубіжного

ЗСУ відкинули окупантів у Рубіжному. / Фото: Колаж: Сьогодні

ВСУ пішли у контратаку на сході України. Військові зуміли відкинути передові підрозділи супротивника у районі Кремінна – Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід.

Про це повідомив військовий аналітик, полковник ЗСУ Костянтин Машовець в Facebook.

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За його словами, ЗСУ створили досить чітку загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, так само просунувшись у північно-східному напрямку, у бік річки Оскол.

"Зважаючи на все, для командування військ противника, що оперують у цьому районі, все це стало досить несподіваною подією", – зазначив Машовець.

Ситуація у Харкові

Крім того, в районі Харкова, Сили оборони України продовжують "відтісняти" передові підрозділи РФ від околиць міста, поступово звільняючи приміські селища у напрямку на Печеніги та Старий Салтов, а також у районі між цими двома дорогами. Вчора, передові підрозділи ЗСУ у цьому районі вийшли до селищ Байрак, Кутузівка, а також просунулися в районі Малої Рогані у східному напрямку.

"Угруповання військ противника, що займає позиційний район на південь від умовної лінії Золочів – Вовчанськ поки що перейшло до оборони, але дуже активно впливає своїми далекобійними вогневими засобами поразки по інфраструктурі та мирним кварталам Харкова, поступово їх руйнуючи", – додав Машовець.

За даними військового експерта, командування військ РФ проводить посилення угруповання на лінії Золочів – Вовчанськ досить обмеженими резервами з території своєї Білгородської області.

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"Так само слід зазначити, що ЗСУ у районі Харкова безсумнівно намагаються активно діяти у південно-східному напрямку від Індустріального району міста з метою "ускладнення життя" Ізюмсько-Куп'янському угрупованню військ противника... За нашими крайніми відомостями, ЗСУ вдалося успішно просунутися в цьому аж до селища Малинівка в районі Чугуєва", – розповів Машовець.

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