ВСУ отбросили оккупантов на несколько километров в районе Рубежного

ВСУ отвергли оккупантов в Рубежном. / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ пошли в контратаку на востоке Украины. Военные сумели отбросить передовые подразделения противника в районе Кременная – Рубежное на несколько километров на северо-восток.

Об этом сообщил военный аналитик, полковник ВСУ Константин Машовец в Facebook.

Реклама

По его словам, ВСУ создали достаточно отчетливую угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, так же продвинувшись в северо-восточном направлении, в сторону реки Оскол.

"Судя по всему, для командования войск противника, оперирующих в этом районе, все это стало достаточно неожиданным событием", – отметил Машовец.

Ситуация в Харькове

Кроме того, в районе Харькова, Силы обороны Украины продолжают "оттеснять" передовые подразделениям РФ от окраин города, постепенно освобождая пригородные поселки в направлении на Печенеги и Старый Салтов, а так же в районе между этими двумя дорогами. Вчера, передовые подразделения ВСУ в этом районе вышли к поселкам Байрак, Кутузовка, а так же продвинулись в районе Малой Рогани в восточном направлении.

"Группировка войск противника, занимающая позиционный район южнее условной линии Золочив – Волчанск пока перешла к обороне, но весьма активно воздействует своими дальнобойными огневыми средствами поражения по инфраструктуре и мирным кварталам Харькова, постепенно их разрушая", – добавил Машовец.

По данным военного эксперта, командование войск РФ проводит усиление группировки на линии Золочив – Волчанск достаточно ограниченными резервами с территории своей Белгородской области.

Реклама

"Так же следует заметить, что ВСУ в районе Харькова несомненно пытаются активно действовать в юго-восточном направлении от Индустриального района города с целью "усложнения жизни" Изюмско-Купянской группировке войск противника... По нашим крайним сведениям, ВСУ удалось успешно продвинуться в этом направлении вплоть до посёлка Малиновка в районе Чугуева", – рассказал Машовец.

Ранее мы писали: