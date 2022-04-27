ВСУ відбили в окупантів три села на Миколаївщині – карта

Військові РФ зазнають серйозних втрат. Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.

Про це повідомив радник голови міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине та Новопетрівка", – пише він.

Ситуація у Миколаєві та області