ЗСУ відбили від окупантів п'ять населених пунктів у Запорізькій області

ВСУ пішли у контрнаступ. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Запорізькій області.

Про це повідомили у пресслужбі командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Так, бійці-десантники разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю просунулися та відкинули ворога. Таким чином вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

"Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України – це надважливо. Тому що головна якість кожного десантника – здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Запорізькій області