ЗСУ відбили від окупантів п'ять населених пунктів у Запорізькій області

ВСУ пішли у контрнаступ. Фото: колаж "Сьогодні"
Збройні сили України звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Запорізькій області.
Про це повідомили у пресслужбі командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Так, бійці-десантники разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю просунулися та відкинули ворога. Таким чином вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.
"Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України – це надважливо. Тому що головна якість кожного десантника – здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Запорізькій області
- У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє дітей 2009 року народження. Хлопчик отримав скальповану рану носа, а дівчинка – вогнепальне поранення грудної клітки.
- 27 березня ЗСУ звільнили два населені пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка. Українські військові знешкодили понад 80 одиниць живої сили ворога.
- У Пологах Запорізької області російські окупанти намагаються обдурити місцевих жителів. Вони брешуть про те, нібито бійці ЗСУ, а не військові РФ, готуються обстрілювати українців.
- 24 березня ВСУ відбили село у Запорізькій області. Через окупантів у громаді гуманітарна катастрофа.