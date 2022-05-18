ЗСУ назавжди вберегли окупантів від блукань по українській землі (відео)

Російські окупанти горять на українській землі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів на українській землі. Наші воїни накривають позиції росіян одну за одною.

Відео, як окупантів випалюють на українській землі, опублікував Генштаб ЗСУ.

Реклама

Захисники вирішили почати день із приємних новин.

"Бойова машина піхоти знищена, а деякі російські окупанти вже не блукатимуть по нашій землі. Далі буде... Січеславці обіцяють", – йдеться в підписі до відео.

Реклама

Втрати ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 27900 (+200) осіб,

танків ‒ 1235 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць,

артилерійських систем – 578 (+1) одиниць,

РСЗВ – 198 (+3) одиниць,

засобів ППО – 90 (+1) одиниць,

літаків – 201 (+1) одиниця,

гелікоптерів – 167 (+2) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць,

крилатих ракет – 97 (+0) одиниць,

кораблів / катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 43 (+1) одиниці.

Раніше ми писали: