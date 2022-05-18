ВСУ навсегда уберегли оккупантов от скитаний по украинской земле (видео)

Российские оккупанты горят на украинской земле. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинском земле. Наши воины накрывают друг за другом позиции россиян.

Видео выжигания оккупантов из Украины опубликовал Генштаб ВСУ.

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Украинские защитники решили начать день с приятных новостей.

"Боевая машина пехоты уничтожена, а некоторые российские оккупанты уже не будут бродить по нашей земле. Продолжение следует... Сечеславцы обещают" , – говорится в подписи к видео.

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Потери ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 27900 (+200) человек,

танков ‒ 1235 (+7) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц,

артиллерийских систем – 578 (+1) единиц,

РСЗО – 198 (+3) единиц,

средств ПВО – 90 (+1) единиц,

самолетов – 201 (+1) единица,

вертолетов – 167 (+2) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) единиц,

крылатых ракет – 97 (+0) единиц,

корабли/катера — 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц,

специальной техники – 43 (+1) единицы.

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