ЗСУ на Донбасі ліквідували автора книги "Их там нет" (фото)

Українські військові знищили найманця Євгена Орлова / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України ліквідували російського найманця з ПВК "Вагнер", старшого лейтенанта Євгена Орлова (псевдонім Ілля Мазаєв).

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

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За інформацією журналіста, загиблий командував зенітно-ракетним взводом ВС РФ, а також був автором автобіографічної книги "Их там нет" про російських найманців в Україні, Сирії та Лівії.

Про обставини загибелі найманця розповів сайт "Миротворець":

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"Орлов так жадав слави, що до останнього дня розміщував фото та відео своєї участі у бойових діях в Україні, водночас зливаючи диспозиції орків на Донбасі. Використовуючи навіть ці дані, ЗСУ завдали кілька точних артилерійських ударів по "вагнерівських" базах, один з яких, судячи з усього, накрив Орлова-Мазаєва, а заразом ще кілька десятків "іхтамнетів".

Жданов розповів, як Росія використовує "вагнерівців"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що на сході України як штурмові угруповання противник використовує "вагнерівців", які, зазвичай, йдуть за спинами рядових солдатів.

"Виходячи за спинами військовослужбовців Росії, починають штурмувати наші позиції. Відрізняються тим, що у них краще екіпірування, вони краще мотивовані. Вони воюють за гроші. Якщо не платять, то й не воюватимуть. Чисто найманці. Точну їхню кількість ніхто не скаже, тому що їх не використовують постійно, а тимчасово. Крім того, їх можуть перекидати з одного напрямку на інший. Їх не може бути дуже багато, бо їм потрібно платити", – каже Олег Жданов.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 червня.