Майже годину вибухи: на Луганщині горять "вагнерівці" (фото)

Андрій Цаплієнко розповів, де відбувається пожежа

На Луганщині горять російські найманці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, а також різноманітні найманці, найняті на службу рашистами, продовжують зазнавати втрат в Україні. Зокрема, стало відомо про те, що на Луганщині горить база ПВК "Вагнер".

Про це повідомив в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

Реклама

Деталі

"В окупованій Кадіївці на Луганщині горить база ЧВК "Вагнер", яка розташована біля стадіону", – сказав журналіст.

За його інформацією, вибухи лунають майже годину.

Фото – t.me/Tsaplienko.

Реклама

Новий наступ РФ

Американський Інститут вивчення війни заявив, що російські окупанти продовжують штурми українських позицій у Сєвєродонецьку. Також війська РФ проводять операції у районі Святогірська. У такий спосіб ворог планує наступати на Слов'янськ.

За словами аналітиків, російські сили одночасно прагнуть обійти українські позиції в районі Сєвєродонецька з флангу, щоб уникнути форсування річки Сіверський Донець.

"Сьогодні" 12 березня повідомляло про те, що один із найманців, який перебував поблизу кордону Росії та України, а потім повернувся додому, розповів журналістам, що в пункті вербування в Молькіно під Краснодаром "набирають усіх підряд".