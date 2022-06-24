ВСУ на Донбассе ликвидировали автора книги "Их там нет" (фото)

Украинские военные уничтожили наемника Евгения Орлова / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского наемника из ЧВК "Вагнер", старшего лейтенанта Евгения Орлова (псевдоним Илья Мазаев).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

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По информации журналиста, погибший командовал зенитно-ракетным взводом ВС РФ, а также являлся автором автобиографической книги "Их там нет" о российских наемниках в Украине, Сирии и Ливии.

Об обстоятельствах гибели наемника рассказал сайт "Миротворец":

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"Орлов так жаждал славы, что до последнего дня размещал фото и видео своего участия в боевых действиях в Украине, одновременно сливая диспозиции орков на Донбассе. Используя в том числе и эти данные, ВСУ нанесли несколько точных артиллерийских ударов по "вагнеровским" базам, один из которых, судя по всему, накрыл Орлова-Мазаева, а заодно еще несколько десятков "ихтамнетов".

Жданов рассказал, как Россия использует "вагнеровцев"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что на востоке Украины в качестве штурмовых группировок противник использует "вагнеровцев", которые, как правило, идут за спинами обычных солдат.

"Выходя из-за спин военнослужащих России, начинают штурмовать наши позиции. Отличаются тем, что у них лучше экипировка, они лучше мотивированы. Они воюют за деньги. Если не платят, то и воевать не будут. Чисто наемники. Точное их количество никто не скажет, потому как их не используют постоянно, а временно. Кроме того, их могут перебрасывать с одного направления на другое. Их не может быть очень много, потому как им нужно платить", – говорит Жданов.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня.