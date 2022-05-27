Идут за спинами военных: Жданов рассказал, как Россия использует "вагнеровцев"

Руководство РФ бережет наемников в то время, как солдат пускают на "пушечное мясо"

Российские военные. Фото Reuters

В качестве штурмовых группировок на востоке Украины противник использует "вагнеровцев", которые, как правило, идут за спинами обычных солдат. Об этом "Сегодня" сообщили и в минобороны, и военные эксперты.

"Частные военные компании играют одну из ведущих ролей в штурме наших позиций, – говорит военный эксперт Олег Жданов. – То есть, "на плечах" военнослужащих России они приходят к нашим позициям и начинают штурм. Их используют на тех участках, где нужно или прорвать нашу оборону, или усилить воздействие России, чтобы достичь хоть какого-то успеха".

Олег Жданов уточнил, что как правило такие формирования как "вагнеровцы" идут сзади военнослужащих, поэтому несут меньшие потери.

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"Выходя из-за спин военнослужащих России, начинают штурмовать наши позиции. Отличаются тем, что у них лучше экипировка, они лучше мотивированы. Они воюют за деньги. Если не платят, то и воевать не будут. Чисто наемники. Точное их количество никто не скажет, потому как их не используют постоянно, а временно. Кроме того, их могут перебрасывать с одного направления на другое. Их не может быть очень много, потому как ким нужно платить", – говорит Олег Жданов.

В минобороны говорят, что спектр задействования наемников в военных действиях достаточно широк, однако на все их не хватает.

"В зоне проведения боев по некоторым подсчетам – несколько тысяч такого личного состава. Отличаются от других солдат опытом, подготовкой. Что удивительно для их тактики – были случаи, когда они шли впереди остальных. Располагаем информацией, что некоторых своих специалистов они задействуют и в боевой авиации. Но со специалистами у них проблемы", – рассказал нам источник в минобороны Украины.

Изменилась ли тактика

По словам Олега Жданова, тактика противника за последнее время изменилась.

"Они стали более острожными. Не идут в лобовую атаку. Если видят, что есть отпор, то отходят назад и ждут, пока нанесет удары их артиллерия и авиация. Используют тактику выжженой земли. Наша проблема – в средствах и силах для ведения контрбатарейной борьбы. Мы ждем артиллерию от наших партнеров, тогда у нас будет возможность выровнять ситуацию", – говорит Жданов.

В свою очередь, в минобороны уточняют, что информация о смене тактики – это, скорее, чьи-то личные мнения.

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"Некоторые изменения есть, например, длительные налеты. Но существенных, кардинальных изменений не произошло", – сообщили нам в минобороны.

Штурм, невзирая на потери

По словам Жданова, боеспособные подразделения у россиян есть на нескольких направлениях. Не стал исключением и Северодонецк.

"Я считаю, что в ближайшие дни существенно ситуация около Северодонецка не изменится. Противник будет штурмовать наши позиции с любого направления, любыми силами, невзирая на потери. К сожалению, пока у них есть ресурсы наступать – они будут это делать. На этом направлении они могут истощить все свои общие резервы, которые у них есть", – говорит эксперт.

Телеведущий Алексей Бурлаков специально для "Украина 4.5.0." прокомментировал военную ситуацию на фронте по состоянию на 26 мая: