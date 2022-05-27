Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Идут за спинами военных: Жданов рассказал, как Россия использует "вагнеровцев"

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 мая, 06:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Руководство РФ бережет наемников в то время, как солдат пускают на "пушечное мясо"
Российские военные. Фото Reuters
Российские военные. Фото Reuters

В качестве штурмовых группировок на востоке Украины противник использует "вагнеровцев", которые, как правило, идут за спинами обычных солдат. Об этом "Сегодня" сообщили и в минобороны, и военные эксперты.

"Частные военные компании играют одну из ведущих ролей в штурме наших позиций, – говорит военный эксперт Олег Жданов. – То есть, "на плечах" военнослужащих России они приходят к нашим позициям и начинают штурм. Их используют на тех участках, где нужно или прорвать нашу оборону, или усилить воздействие России, чтобы достичь хоть какого-то успеха".

Олег Жданов уточнил, что как правило такие формирования как "вагнеровцы" идут сзади военнослужащих, поэтому несут меньшие потери.

Реклама

"Выходя из-за спин военнослужащих России, начинают штурмовать наши позиции. Отличаются тем, что у них лучше экипировка, они лучше мотивированы. Они воюют за деньги. Если не платят, то и воевать не будут. Чисто наемники. Точное их количество никто не скажет, потому как их не используют постоянно, а временно. Кроме того, их могут перебрасывать с одного направления на другое. Их не может быть очень много, потому как ким нужно платить", – говорит Олег Жданов.

В минобороны говорят, что спектр задействования наемников в военных действиях достаточно широк, однако на все их не хватает.

"В зоне проведения боев по некоторым подсчетам – несколько тысяч такого личного состава. Отличаются от других солдат опытом, подготовкой. Что удивительно для их тактики – были случаи, когда они шли впереди остальных. Располагаем информацией, что некоторых своих специалистов они задействуют и в боевой авиации. Но со специалистами у них проблемы", – рассказал нам источник в минобороны Украины.

Изменилась ли тактика

По словам Олега Жданова, тактика противника за последнее время изменилась.

"Они стали более острожными. Не идут в лобовую атаку. Если видят, что есть отпор, то отходят назад и ждут, пока нанесет удары их артиллерия и авиация. Используют тактику выжженой земли. Наша проблема – в средствах и силах для ведения контрбатарейной борьбы. Мы ждем артиллерию от наших партнеров, тогда у нас будет возможность выровнять ситуацию", – говорит Жданов.

В свою очередь, в минобороны уточняют, что информация о смене тактики – это, скорее, чьи-то личные мнения.

Реклама

"Некоторые изменения есть, например, длительные налеты. Но существенных, кардинальных изменений не произошло", – сообщили нам в минобороны.

Штурм, невзирая на потери

По словам Жданова, боеспособные подразделения у россиян есть на нескольких направлениях. Не стал исключением и Северодонецк.

"Я считаю, что в ближайшие дни существенно ситуация около Северодонецка не изменится. Противник будет штурмовать наши позиции с любого направления, любыми силами, невзирая на потери. К сожалению, пока у них есть ресурсы наступать – они будут это делать. На этом направлении они могут истощить все свои общие резервы, которые у них есть", – говорит эксперт.

Телеведущий Алексей Бурлаков специально для "Украина 4.5.0." прокомментировал военную ситуацию на фронте по состоянию на 26 мая:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 26 мая
1
Личный состав 29600
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1315
Танки
5
ББМ 3235
ББМ
6
Артиллерия 617
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 502
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2225
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Молодой ас… Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. В марте за личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Погиб около города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание. Ему было всего 26... Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Полковник Роман Качур - командир 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь". Под его руководством батарея реактивной артиллерии два года подряд становилась лучшей в соревновании артподразделений ВСУ. Герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Сослуживцы называют его "артиллеристом от Бога".
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28999.32

Binance Coin (BNB)

300.53

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.17

Theta (THETA)

1.1

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,18 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять