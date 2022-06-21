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ЗСУ потужно вдарили по окупантах на сході

Володимир Козир
21 червня, 01:58
Українські військові мінусували загарбників та їх техніку

ЗСУ продовжують нищити загарбників/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні Сили України продовжують нищити російських окупантів та їх техніку. Цього разу ворог отримав по заслугах на східному напрямку.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

За понеділок, 20 червня, втрати ворога склали:

  • особового складу – 106;
  • танків – 1;
  • БТР – 1;
  • МТЛБ – 2;
  • артилерійських систем – 2;
  • мінометів – 5;
  • АТТ – 7;
  • БПЛА – 2;
  • склад з б/п – 2".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", — йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1468 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4);
  • артилерійських систем – 745 (+6);
  • РСЗВ – 235 (+2);
  • засобів ППО – 98 (+0);
  • літаків – 216 (+0);
  • вертольотів – 181 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);
  • крилатих ракет – 130(+1);
  • кораблів/катерів – 14 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10);
  • спеціальної техніки – 55(+0).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чи готові ЗСУ до нового наступу окупантів на Харків. Також ми писали, що загарбники скаржаться на безвихідь в армії РФ.