ВСУ мощно ударили по оккупантам на востоке

ВСУ продолжают уничтожать захватчиков/Фото: коллаж: "Сегодня"
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. На этот раз враг получил по заслугам на восточном направлении.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
Подробности
За понедельник, 20 июня, потери врага составили:
- личного состава – 106;
- танков – 1;
- БТР – 1;
- МТЛБ – 2;
- артиллерийских систем – 2;
- минометов – 5;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2;
- склад из б/п – 2".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", — говорится в сообщении.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 до 19.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1468 (+3);
- боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4);
- артиллерийских систем – 745 (+6);
- РСЗО – 235 (+2);
- средств ПВО – 98 (+0);
- самолетов – 216 (+0);
- вертолетов – 181 (+1);,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4);
- крылатых ракет – 130(+1);
- кораблей /катеров – 14 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10);
- специальной техники – 55 (+0).
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, готовы ли ВСУ к новому наступлению оккупантов на Харьков. Также мы писали, что захватчики жалуются на тупик в армии РФ.