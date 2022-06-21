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ВСУ мощно ударили по оккупантам на востоке

Владимир Козырь
21 июня, 01:58
Украинские военные минусовали захватчиков и их технику

ВСУ продолжают уничтожать захватчиков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. На этот раз враг получил по заслугам на восточном направлении.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Подробности

За понедельник, 20 июня, потери врага составили:

  • личного состава – 106;
  • танков – 1;
  • БТР – 1;
  • МТЛБ – 2;
  • артиллерийских систем – 2;
  • минометов – 5;
  • АТТ – 7;
  • БПЛА – 2;
  • склад из б/п – 2".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 19.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1468 (+3);
  • боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4);
  • артиллерийских систем – 745 (+6);
  • РСЗО – 235 (+2);
  • средств ПВО – 98 (+0);
  • самолетов – 216 (+0);
  • вертолетов – 181 (+1);,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4);
  • крылатых ракет – 130(+1);
  • кораблей /катеров – 14 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10);
  • специальной техники – 55 (+0).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, готовы ли ВСУ к новому наступлению оккупантов на Харьков. Также мы писали, что захватчики жалуются на тупик в армии РФ.