ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ Росії із Чечні (фото)

Армія Росії знову зазнає втрат / Колаж "Сьогодні"

ЗСУ ліквідували підполковникасухопутних військ Росії Дібіра Дібірова Магомадиновича. Військовослужбовець входив до складу путінської армії мотострілецької дивізії.

Про це повідомляє telegram-канал Україна 24.

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Дібіров входив до складу путінської армії зі складу 291-го гвардійського мотострілецького полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Вона базується у населеному пункті Борза на території Чечні.

Ліквідований підполковник російської армії. Фото: "Україна 24".

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ЗСУзнищили під час штурму населених пунктів на Донеччині частину батальйонної тактичної групи. Командира БТГР разом зі своїм начальником штабу ліквідували під час обстрілу у своїй же БМП-3.

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"З усіх, хто знаходився в тій машині, тимчасово вижив тільки сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші воїни" , – йдеться у повідомленні.

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