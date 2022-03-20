ЗСУ ліквідували командира розвідроти бойовиків "ДНР" із позивним "людожер"

ЗСУ знищили Сергія Машкіна з позивним "Людоїдом". Колаж "Сьогодні"
Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти так званої "Донецької народної республіки" Сергія Машкіна.
Про це у Facebook повідомила оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
У "ДНР" повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" капітан Сергій Машкін із позивним "людожером" нібито власноручно знищив цілу батарею САУ.
"Їх послухати, так загін Мстителів з кіновселеного "Марвел" порівняно з ними той якийсь гурт "Ягідка" у дитячому садку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем", – йдеться у повідомленні. .
Обстановка
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