ЗСУ ліквідували 20 тисяч окупантів – Генштаб

Окупанти зазнають великих втрат в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 756 танків. Також ЗСУ ліквідували 20 000 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.04 орієнтовно склали:

особового складу – 20 000 осіб;

танків – 756 од.;

бойових броньованих машин – 1976 од.;

артилерійських систем – 366 од.;

РСЗВ – 122 од.;

засоби ППО – 66 од.;

літаків – 163 од.;

вертольотів – 144 од.;

автомобільної техніки – 1443 од.;

кораблі/катери – 8 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

Втрати окупантів / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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"Там повний піде": окупанти відмовляються воювати в Україні

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, в якому окупант розповідає, як рашисти страждають від наших захисників. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Telegram.

"Вчора колона йшла назад, 10 км звідси... "Тигра" так розхур*или, що типи з "Тигра" на 4 метри вискочили з цієї машини, нах*й. Переломи відкриті, піде, там дивитися неможливо було...", – кажуть окупанти.