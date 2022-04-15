ЗСУ ліквідували 20 тисяч окупантів – Генштаб

Окупанти зазнають великих втрат в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 756 танків. Також ЗСУ ліквідували 20 000 російських військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.04 орієнтовно склали:
- особового складу – 20 000 осіб;
- танків – 756 од.;
- бойових броньованих машин – 1976 од.;
- артилерійських систем – 366 од.;
- РСЗВ – 122 од.;
- засоби ППО – 66 од.;
- літаків – 163 од.;
- вертольотів – 144 од.;
- автомобільної техніки – 1443 од.;
- кораблі/катери – 8 од.;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
"Там повний піде": окупанти відмовляються воювати в Україні
Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, в якому окупант розповідає, як рашисти страждають від наших захисників. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Telegram.
"Вчора колона йшла назад, 10 км звідси... "Тигра" так розхур*или, що типи з "Тигра" на 4 метри вискочили з цієї машини, нах*й. Переломи відкриті, піде, там дивитися неможливо було...", – кажуть окупанти.
До того ж, підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.
"За розповідями пацанів, які з нашим начальником у Брянській області, то вони кажуть, що там повний піде. Там усі відмовляються їхати, не хочуть їхати... На них заводять документи і звільняють", – розповідає загарбник.
Він скаржиться, що командування не дбає про солдатів; " …наш начальник відчув себе героєм і на передок відправляє, бл*ть, пацанів на УАЗіках. На особовий склад йому пох*й".