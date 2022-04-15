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ЗСУ ліквідували 20 тисяч окупантів – Генштаб

15 квітня, 12:38
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Окупанти зазнають великих втрат в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 756 танків. Також ЗСУ ліквідували 20 000 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – 20 000 осіб;
  • танків – 756 од.;
  • бойових броньованих машин – 1976 од.;
  • артилерійських систем – 366 од.;
  • РСЗВ – 122 од.;
  • засоби ППО – 66 од.;
  • літаків – 163 од.;
  • вертольотів – 144 од.;
  • автомобільної техніки – 1443 од.;
  • кораблі/катери – 8 од.;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

Втрати окупантів / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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"Там повний піде": окупанти відмовляються воювати в Україні

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, в якому окупант розповідає, як рашисти страждають від наших захисників. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Telegram.

"Вчора колона йшла назад, 10 км звідси... "Тигра" так розхур*или, що типи з "Тигра" на 4 метри вискочили з цієї машини, нах*й. Переломи відкриті, піде, там дивитися неможливо було...", – кажуть окупанти.

До того ж, підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

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"За розповідями пацанів, які з нашим начальником у Брянській області, то вони кажуть, що там повний піде. Там усі відмовляються їхати, не хочуть їхати... На них заводять документи і звільняють", – розповідає загарбник.

Він скаржиться, що командування не дбає про солдатів; " …наш начальник відчув себе героєм і на передок відправляє, бл*ть, пацанів на УАЗіках. На особовий склад йому пох*й".

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