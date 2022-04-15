ВСУ ликвидировали 20 тысяч оккупантов – Генштаб

Оккупанты несут большие потери в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 756 танков. Также ВСУ ликвидировали 20 000 российских военных.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составили:
- личного состава – 20 000 человек;
- танков ‒ 756 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1976 ед.;
- артиллерийских систем – 366 ед.;
- РСЗО – 122 ед.;
- средства ПВО – 66 ед.;
- самолетов – 163 ед.;
- вертолетов – 144 ед.;
- автомобильной техники – 1443 ед.;
- корабли/катера – 8 ед.;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
"Там полный пи*дец": оккупанты отказываются воевать в Украине
Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных, в котором оккупант рассказывает, как рашисты страдают от наших защитников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали из этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – говорят оккупанты.
К тому же подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.
Он жалуется, что командование не заботится о солдатах; "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*ть, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".