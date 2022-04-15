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ВСУ ликвидировали 20 тысяч оккупантов – Генштаб

15 апреля, 12:38
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Оккупанты несут большие потери в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 756 танков. Также ВСУ ликвидировали 20 000 российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – 20 000 человек;
  • танков ‒ 756 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1976 ед.;
  • артиллерийских систем – 366 ед.;
  • РСЗО – 122 ед.;
  • средства ПВО – 66 ед.;
  • самолетов – 163 ед.;
  • вертолетов – 144 ед.;
  • автомобильной техники – 1443 ед.;
  • корабли/катера – 8 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Потери оккупантов / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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"Там полный пи*дец": оккупанты отказываются воевать в Украине

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных, в котором оккупант рассказывает, как рашисты страдают от наших защитников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали из этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – говорят оккупанты.

К тому же подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

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"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

Он жалуется, что командование не заботится о солдатах; "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*ть, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

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