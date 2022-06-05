Повітряний удар по Києву. ВПС назвали місце, звідки РФ запустила ракети

РФ запустила ракети по Києву. Фото: колаж "Сьогодні"

Ракети по Києву Росія запустила з акваторії Каспійського моря. За попередньою інформацією, запуск ракет здійснювали з літаків Ту-95. Одну з крилатих ракет знищено.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" знищено одну крилату ракету.

За попередніми даними, окупанти здійснили запуск ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

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Одну крилату ракету збили

Удари по Києву

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Вони прогриміли близько 6-ї ранку.

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Також вибухи було чути у Броварах та Васильківському районі. Повітряну тривогу було оголошено о 5-й ранку. Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибухи були неподалік міста, але саму місцеву громаду не зачепило.

Наразі жертв внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

Крім того, вранці над Обухівським районом Київської області силами ППО збито російську ракету. Попередньо – травмованих та руйнувань немає.

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