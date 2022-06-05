Пів кроку до ядерного вибуху. Ракети РФ ледь не влучили у Південноукраїнську АЕС

За попередньою інформацією, ракета була випущена у бік Києва, де зранку пролунали вибухи

Над Южно-Українською АЕС пролетіла ракета. Фото: колаж "Сьогодні"

5 червня Росія вкотре скоїла акт ядерного тероризму. О 5:30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла дуже низько над Південноукраїнською АЕС. Ймовірно, ця ракета була випущена у бік Києва, де сьогодні зранку пролунали вибухи.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Сьогодні Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та погрожує усьому світу новою ядерною катастрофою.

"Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може влучити у робочий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", – підкреслили у відомстві.

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Момент прольоту російської ракети над Південноукраїнською АЕС

Ракетний удар по Києву

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Вони прогриміли близько 6-ї ранку.

Також вибухи було чути у Броварах та Васильківському районі. Повітряна тривога була оголошена о 5-й ранку. Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибухи були неподалік міста, але саму місцеву громаду не зачепило.

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Наразі жертв внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

Крім того, вранці над Обухівським районом Київської області силами ППО збито російську ракету. Попередньо – травмованих та руйнувань немає.

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