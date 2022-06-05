Воздушный удар по Киеву. ВВС назвали место, откуда РФ запустила ракеты

РФ запустила ракеты по Киеву. Фото: коллаж "Сегодня"

Ракеты по Киеву Россия запустила из акватории Каспийского моря. По предварительной информации, запуск ракет осуществляли с самолетов Ту-95. Одна из крылатых ракет уничтожена.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных силы ВСУ.

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Новые детали

Около 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" уничтожена одна крылатая ракета РФ.

По предварительным данным, оккупанты осуществили запуск ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

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Одну крылатую ракету сбили

Удары по Киеву

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы. Они прогремели около 6 утра.

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Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра. Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную громаду не задело.

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры Киева нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

Кроме того, утром над Обуховским районом Киевской области силами ПВО сбита российская ракета. Предварительно – травмированных и разрушений нет.

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