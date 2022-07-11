Військовий експерт назвав умови для контрнаступу ЗСУ і можливі терміни (відео)

Петро Черник дав інтерв'ю Олегу Панюті / Фото: Скріншот з YouTube

Збройні сили України отримають кількість західного озброєння, необхідну для масштабного контрнаступу, не раніше кінця серпня.

Про це військовий аналітик Петро Черник розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проекту "Пояснює Панюта" на Youtube-канале "Україна 24".

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На запитання, чи перевіряють ЗСУ, де є слабинка ворога, чи готуються до ймовірного контрнаступу, експерт відповів:

"Думка вірна. Іде технологічна апробація лінії фронту – ми мацаємо противника як "Хаймарсами", так і всі всіма протитанковими засобами. Але маю нагадати – для того, щоб почати повноцінний контрнаступ, потрібна перевага в живій силі як мінімум 3 до 1. Давайте тверезо оцінювати – 146 мільйонів зазомбованих, готових умирати, і 35, бо не маємо ми 45 точно мільйонів. На превеликий жаль, воєнна міграційна криза сталася. Ми не можемо собі дозволити отримувати "пірову перемогу". Пригадуємо того стародавнього воєначальника, який воював з Римом, завдав Риму величезну поразку, а потім сказав – ще одна така перемога, і я залишуся без війська".

За словами Черника, Україна не може дозволити собі ризик лишитися без війська:

"Немає доказової підстави, що найближчим часом у нас можливі великі контрнаступальні операції. Контрнаступальні дії ми і так організовуємо по Херсонщині. Великі контрнаступальні операції будуть можливі тоді, коли ствольної і особливо реактивної артилерії уже буде не сотні, а десь наближатися до тисячі, і ми будемо мати такий величезний боєкомплект, що можна буде не економити, і засипати противника вогневими валами".

Однак експерт вважає, що такий паритет може складатися не швидше кінця серпня-початку вересня, "і навіть якщо він складеться – мінімум 3-4-5-6-7 тижнів треба буде механічно це робити".

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Черник розповів, як HIMARS змінюють хід війни

Військовий аналітик Петро Черник також розповів, як удари українських військових з американських ракетних артилерійських систем HIMARS змінюють хід війни.

"HIMARS з'явилися — почалися вибухи бойових комплектів у глибині території противника, і вогневий артилерійський вплив на наші позиції суттєво знизився. Нагадаю, що на 95% — це війна артилерії, а за запасами артилерії — це, мабуть, перша країна у світі, яка на момент війни мала понад 6 тис. робочих стволів, і ще думаю кілька тисяч є на зберіганні. Однак до великого перелому ще доволі далеко", – зазначив він.

Військовий аналітик також спрогнозував, коли запрацює ленд-ліз для України. За словами аналітика, навіть авіація рано чи пізно надійде в Україну.