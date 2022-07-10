Військовий аналітик розповів, як "HIMARS" на озброєнні у ЗСУ змінюють хід війни

Вогневий артилерійський вплив на наші позиції зі сторони окупантів суттєво знизився

Петро Черник дав інтерв'ю Олегу Панюті/Фото: скриншот

Військовий аналітик Петро Черник розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24", як удари українських військових з американських ракетних артилерійських систем "HIMARS" змінюють хід війни.

HIMARS на озброєнні в ЗСУ

- Що відбувається на окупованих територіях із логістичними центрами та складами противника?

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- Однозначно працюють "HIMARS". В якійсь частині, можливо, працюють і партизани, але, на мій погляд, якби це був саме цей рух — він би активно запрацював значно раніше. Отже, "HIMARS" з’явилися — почалися вибухи бойових комплектів у глибині території противника і вогневий артилерійський вплив на наші позиції суттєво знизився. Нагадаю, що на 95% — це війна артилерії, а за запасами артилерії — це, мабуть, перша країна у світі, яка на момент війни мала понад 6 тис. робочих стволів, і ще думаю кілька тисяч є на зберіганні. Однак до великого перелому ще доволі далеко. Сьогодні озвучили інформацію, що у нас працює близько дев'яти машин такого класу, а для того, щоб створити тільки більш-менш адекватні умови для вогневого паритету, треба щонайменше 50. Чи в цьому напрямку робота йде — йде. Чи ця цифра буде досягнута — мій погляд, що буде досягнута, але не такими швидкими темпами як би нам хотілося.

- Ми ж попереджали, ми ледь не за графіком завозили "HIMARS" до себе. Чому для них це сталося зненацька? Чи знову ж таки їхня безалаберність зіграла нам на руку?