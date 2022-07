HIMARS у дії: Генштаб показав, як американські РСЗВ "працюють" по окупантах (відео)

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео, як американські реактивні системи залпового вогню HIMARS обстрілюють позиції ворога на Запорізькому напрямку.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter висловив захоплення новою американською зброєю для ЗСУ:

Destroyed Russian warehouses and command posts, freed Zmiinyi Island... HIMARS have proven: 🇺🇸 weapons are way better than anything RF has. Ukrainians have proven: we can quickly learn and effectively control modern Western weapons. Conclusion? More weapons = more victories. pic.twitter.com/eLKYFbowfO