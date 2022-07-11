Військовий аналітик спрогнозував, коли запрацює лендліз для України (відео)

Петро Черник розповів, коли може прибути техніка для нашої країни

Петро Черник дав інтерв'ю Олегу Панюті. Фото - скриншот.

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення на підтримку України й зробили це твердо: лендліз підписаний і обов’язково запрацює на повну силу десь наприкінці серпня – на початку вересня.

Про це військовий аналітик Петро Черник розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

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За словами аналітика, навіть авіація рано чи пізно надійде в Україну.

"Тільки не маю оптимізму, що це буде швидко, бо, наприклад, на те, щоб якісно навчитися користуватися F16, потрібні як мінімум пів року – і не тільки для пілота, а й для інженерів", – сказав він.

Такий період тому, що є питання обслуговування самих літаків, а також бази, де вони мають стояти, пояснив Петро Черник:

"Вона має бути прикрита якісним ППО. Ба більше, це ще і радіоелектронна боротьба, бо не можна такі дорогі та якісні літаки випускати на противника, не здійснивши перед тим радіоелектронне придушення його систем ППО".

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Раніше Петро Черник розповів телеведучому Олегу Панюті, як удари українських військових з американських ракетних артилерійських систем HIMARS змінюють хід війни.