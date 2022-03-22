У зоні бойових дій під Києвом зник відомий фотожурналіст Макс Левін

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий фотожурналіст Максим Левін зник на лінії фронту під Києвом. Про це повідомив його друг та колега Маркіян Лісейко, передає Укрінформ.

Востаннє Левін виходив на зв'язок 13 березня у районі Вишгорода під Києвом. На той момент він був у районі бойових дій з фотокамерою.

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За словами Лісейка, Левін 13 березня поїхав власним автомобілем фотографувати бойові дії. Він залишив машину біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефона надійшло повідомлення об 11:23, потім він не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі.

Пізніше стало відомо, що в районі, де журналіст мав працювати, розпочалися інтенсивні бойові дії. Ймовірно, він міг бути поранений або потрапити в полон до російських військових.

Що відомо про Максима Левіна

Левін працює як фотокореспондент та оператор для багатьох українських та міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Elle, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine (RFE/RL).

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Більшість документальних проєктів Максима Левіна пов'язані з війною на Донбасі та в Україні.

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