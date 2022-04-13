На Запоріжжі сили тероборони вступили у важкий бій з окупантами

Українські доблестно воєнні захищають свої території / Фото: Колаж: Сьогодні
У Запорізькій області наша тероборона розпочала бій із російськими військовими, але змушена була відступити через нерівні сили.
Про це в Telegram-каналі повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.
"Окремі підрозділи Запорізької бригади територіальної оборони вийшли на певні позиції і зайняли частину населеного пункту, запланованого для звільнення від окупантів. Згодом росіяни підтягли підкріплення, що в кілька разів перевищувало кількість наших воїнів і техніки, так що українським підрозділам довелося організовано відходити", – розповів полковник ЗСУ Ареф'єв.
За його словами, незважаючи на те, що бій був не на користь наших військових, вони все одно досягнуть своєї мети та виб'ють окупантів області.
Війна в Україні 49-й день
- Російські окупанти нарощують сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області. З супутникових знімків видно, що порівняно з березнем кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилася вдвічі.
- 12 квітня українські зенітні ракетні війська збили 300-ту мету з початку війни РФ проти нашої країни. Ювілейною повітряною метою став ворожий штурмовик Су-25.
- Також стало відомо, що ЗСУ вже використовують безпілотні авіаційні комплекси Switchblade американського виробництва.
- У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського внаслідок спланованої спецоперації вийшло з оточення російських окупантів та з'єдналося з полком "Азов".
- Російські окупаційні війська влаштували чергову атаку на Миргород . Це вже третій удар ворога по місту за кілька днів.
- На Одещині затримано 8 російських вантажних суден та 2 танкери, які стояли в порту на профілактичному ремонті.