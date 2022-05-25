У Запоріжжі прогриміла серія потужних вибухів, над містом стовп диму (відео)

Росія вдарила по Запоріжжю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 25 травня, близько 5:30, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про чотири "прильоти". Згодом атаку по місту прокоментували офіційно.

Про це повідомляє Telegram-канал "Це Запоріжжя".

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"У місті було 4 вибухи. Закликаємо вас зберігати спокій та дочекатися офіційної інформації", – повідомили на сторінці місцевого каналу в соцмережі.

Жителів міста закликали не розповсюджувати інформацію та фото відео матеріали про місця прильотів. Однак на відео, опублікованих без прив'язки до конкретного місця, можна побачити, як над містом здіймається густий чорний дим.

Згодом Запорізька ОВА повідомила, що о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО.

Наразі обстежується уражена територія та на місці події працюють відповідні служби.

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Дим над Запоріжжям. Фото: Труха

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Другий удар за останні дні

22 травня близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного із сіл на Вільнянщині Запорізької області, повідомила ОВА.

На місце події було відправлено відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни. Вибухи, що вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.

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