У Запоріжжі прогримів потужний вибух – ЗМІ

Інформація про постраждалих, а також про деталі вибуху в місті поки невідомі

У Запоріжжі було чутно вибух / Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі прогримів потужний вибух сьогодні, 12 травня. Все через те, що вибухнула ракета, проте деталі наразі невідомі.

Про це повідомляє telegram-канал "Сьогодні".

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Як повідомляє кореспондет "Сьогодні", за попередньою інформацією від обласної військової адміністрації, вибухнула ракета. Подробиці обіцяють згодом.

Виїзд із міста закритий

Через напружену ситуацію тимчасово обмежили виїзд із Запоріжжя. Все для того, щоб змогли заїхати машини, які чекають на в'їзд у місто вже кілька діб. Евакуаційні коридори у бік міста будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру.

"У зв'язку з напруженою ситуацією безпеки евакуаційні коридори у напрямку м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру. Наразі головне завдання – перемістити велику кількість машин у м. Запоріжжя, які очікують на в'їзд вже кілька діб. Виїзд з міста тимчасово обмежений" , – йдеться у повідомленні.

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