В Запорожье прогремел мощный взрыв – СМИ

В Запорожье прогремел мощный взрыв сегодня, 12 мая. Все из-за того, что взорвалась ракета, однако детали пока неизвестны.
Об этом сообщает telegram-канал "Сегодня".
Как сообщает корреспондент "Сегодня", по предварительной информации от областной военной администрации, взорвалась ракета. Подробности обещают позже.
Выезд из города закрыт
Из-за напряженной ситуации временно ограничили выезд из Запорожья. Все для того, чтобы смогли заехать машины, которые ожидают въезд в город уже несколько суток. Эвакуационные коридоры в сторону города будут открыты исключительно на въезд в областной центр.
"В связи с напряженной ситуацией безопасности эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача – переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезд уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен", — говорится в сообщении.
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