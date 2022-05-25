В Запорожье прогремела серия мощных взрывов, над городом столб дыма (видео)

Россия ударила по Запорожью. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 25 мая, около 5:30, в Запорожье раздалась серия взрывов. Местные жители сообщают о четырех "прилетах". Вскоре атаку по городу прокомментировали официально.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

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"В городе было 4 взрыва. Призываем вас сохранять спокойствие и дождаться официальной информации", – сообщили на страничке местного канала в соцсети.

Жителей города призвали не распространять информацию и фото видео материалы о местах прилетов. Однако на видео, опубликованных без привязки к конкретному месту, можно увидеть, как над городом поднимается густой черный дым.

Вскоре Запорожская ОВА сообщила, что в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО.

В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы.

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Дым над Запорожьем. Фото: Труха

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Второй удар за последние дни

22 мая около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области, сообщила ОВА.

На место были отправлены соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане. Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.

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