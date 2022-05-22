Мощное наступление на Северодонецк и ракетный удар под Запорожьем: главное об атаках РФ за ночь

Оккупанты также безуспешно штурмовали еще четыре населенных пункта в Луганской области

Оккупанты атакуют украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские кафиры продолжают атаковать ракетами украинские города и села. Кроме того, на Донбассе войска РФ не покидают намерения захватить Северодонецк. Там штурм города пытались вести сразу по четырем направлениям. В Одесской и Днепропетровской областях ночь прошла спокойно.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о регионах, где идет война.

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Запорожская область

Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области, сообщила ОВА.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане. Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.

Луганская область

Сразу с четырех направлений оккупанты пытались ворваться в Северодонецк. Однако они получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов на них продолжились. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста близ железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, фотографировавших военную технику. Ими будет заниматься СБУ.

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Относительно разрушений жилого фонда: в Северодонецке за сутки повреждено семь домов, в Лисичанске – пять. Также по пять – в Тошковке и Порковом. Четыре – во Врубовке, по три – в Горном и Золотом.

Еще не установлено точное количество разрушенных домов после обстрелов Новодружеска, где жилищный фонд пострадал сразу на трех улицах. Как и во Врубовке, по которой враг нанес авиационный удар.

Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

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Последствия атак в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Днепропетровская область

Председатель ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в области всю ночь звучали сирены. К счастью, обошлось без "прилетов" и обстрелов. Сейчас в области спокойно.

Одесская область

Ночь прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания.

"В орду морпехов рашисты записывают корабельных кокков и начальников гальюнов с других судов и подразделений ЧФ – не хватает личного состава", – отчитался спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Донецкая область

Как сообщил председатель ОВА Павел Кириленко, за 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения.

Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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