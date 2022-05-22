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Потужний наступ на Сєвєродонецьк і ракетний удар під Запоріжжям: головне про атаки РФ за ніч

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22 травня, 09:06
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Окупанти також безуспішно штурмували ще чотири населені пункти в Луганській області
Окупанти атакують українські міста.
Окупанти атакують українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують атакувати ракетами українські міста та села. Крім того, на Донбасі війська РФ не покидають наміру захопити Сєвєродонецьк. Там штурм міста намагалися вести одразу з чотирьох напрямках. Водночас, в Одеській та Дніпропетровській областях ніч минула спокійно.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо регіонів, де триває війна.

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Запорізька область

Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області, повідомила ОВА.

На даний час, на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни. Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.

Луганська область

Одразу із чотирьох напрямків окупанти намагалися увірватися до Сєвєродонецька. Однак вони отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт. Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу. Крім того, вчора були затримані декілька людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ.

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Відносно руйнувань житлового фонду: у Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, у Лисичанську – п’ять. Також по п’ять – у Тошківці та Нирковому. Чотири – у Врубівці, по три – у Гірському та Золотому.

Ще не встановлена точна кількість зруйнованих будинків після обстрілів Новодружеська, де житловий фонд постраждав одразу на трьох вулицях. Як і у Врубівці, по якій ворог завдав авіаційний удар.

Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

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Наслідки атак по Луганській області. Фото: Сергій Гайдай

Дніпропетровська область

Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в області всю ніч лунали сирени. На щастя, обійшлося без "прильотів" та обстрілів. Зараз в області спокійно.

Одеська область

Ніч пройшла без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання.

"В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів чф – не вистачає особового складу",відзвітував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Донецька область

Як повідомив голова ОВА Павло Кириленко, за 21 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 3 в Лимані, 2 у Миколаївці, 1 в Авдіївці та 1 у Святогірську. Ще 10 осіб отримали поранення.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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