У трьох областях на заході України чутно вибухи – соцмережі

Окупанти обстріляли кілька областей України. / Фото: Колаж: Сьогодні

У трьох областях України – Тернопільській, Хмельницькій та Львівській – пролунали вибухи. Жителів просять не панікувати та не виходити з укриттів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Яка ситуація

Серед іншого повідомили про "приліт" у Тернополі. За словами мешканців, було чутно два вибухи.

"Чекаємо більше інформації", – йдеться у повідомленні.

Водночас прозвучали два вибухи на Хмельниччині, в районі Теофіполя.

"Пишуть, що був проліт літака та потім два вибухи. Можливо, літак збив ракети. Також пишуть про роботу ППО у Львівській області", – зазначили в телеграм-каналі.

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За попередньою інформацією, є "прильоти" в Кременецькому районі Тернопільської області.

Керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш у себе в Telegram закликав мешканців не панікувати і нічого не коментувати.

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"Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", – написав він.

Також ситуацію прокоментував у себе в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький:

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває".

Крім цього, мер Львова Андрій Садовий відзначив у себе в Telegram, що в самому місті поки що тихо:

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!".

Нагадаємо, вночі проти 10 червня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворог обстріляв дві громади – Зеленодольську та Широківську. Бив по населених пунктах з артилерії та "Ураганів". Двоє осіб отримали поранення.

Раніше ми писали, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вкрай важку ситуацію у Сєвєродонецьку. Там росіяни нищать до самого фундаменту багатоповерхівки. Також не припиняються атаки по заводу з хімікатами "Азот".